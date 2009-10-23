Режиссер «Белого солнца пустыни» снял новый фильм

Работа продолжалась около шести лет, так как средств для завершения проекта не хватало.
Идея фильма родилась из газетной статьи, основное действие происходит в Москве и Петербурге в 1916 – 1927 годы. Это драматическая история о том, как в годы Первой мировой молодая киевлянка, дочь промышленника, работающая санитаркой, пожалела боевого генерала, который спас ей жизнь, оставшись калекой, и влюбилась в него. В дальнейшем в Сибири его зверски убил красный патруль. И всю оставшуюся жизнь женщина посвятила мести.
«В фильме нет указателей - куда зрителю идти и о чем думать. Может, другие подумают о другом. Я же думал о том, что дело не в коммунистах - они лишь испарения нашей земли. Любая революция страшна тем, что высвобождает хама, который всегда таится где-то в недрах любого народа. Хам понимает, что теперь пришло его время. И начинает устанавливать свои законы жизни», - пишет Валерий Кичин, обозреватель «Российской газеты».
«В фильме на это ни намека. Но он никого не рисует одной краской. Судьбы сложны именно так, как сложны они в жизни. И категории совести - тоже. Самое потрясающее, что в этом сюжете никого не ненавидишь. То есть ненавидишь - но потом понимаешь, как это несправедливо - ненавидеть. И насколько все запутанней в нашей истории. И как требует - понимания. Эволюция иных персонажей и соответственно перемены в нашей оценке этих людей ошеломляют: вчерашний хам способен на благородство, вчерашний убийца - на самопожертвование. В сгустке личных, «камерных» событий возникает портрет нации, живущей страстями, ими управляемой, от них безраздельно зависимой», - добавляет он.
В картине снимались Даниэла Стоянович, Александр Цуркан, Анатолий Белый, Михаил Филиппов, Александр Балуев и другие актеры.
Напомним, что Владимиру Мотылю, автору «Белого солнца пустыни», «Звезды пленительного счастья», «Леса» уже за восемьдесят. Фильм «Белое солнце пустыни» с участием Анатолия Кузнецова, Павла Луспекаева, Спартака Мишулина, Кахи Кавсадзе и Николая Годовикова вышел на экраны в 1969 году. За время проката его посмотрели около ста миллионов зрителей.