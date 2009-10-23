Режиссер «Белого солнца пустыни» снял новый фильм

Создатель знаменитого фильма «Белое солнце пустыни» Владимир Мотыль закончил новую картину под названием «Багровый цвет снегопада».

Работа продолжалась около шести лет, так как средств для завершения проекта не хватало.

Идея фильма родилась из газетной статьи, основное действие происходит в Москве и Петербурге в 1916 – 1927 годы. Это драматическая история о том, как в годы Первой мировой молодая киевлянка, дочь промышленника, работающая санитаркой, пожалела боевого генерала, который спас ей жизнь, оставшись калекой, и влюбилась в него. В дальнейшем в Сибири его зверски убил красный патруль. И всю оставшуюся жизнь женщина посвятила мести.

«В фильме нет указателей - куда зрителю идти и о чем думать. Может, другие подумают о другом. Я же думал о том, что дело не в коммунистах - они лишь испарения нашей земли. Любая революция страшна тем, что высвобождает хама, который всегда таится где-то в недрах любого народа. Хам понимает, что теперь пришло его время. И начинает устанавливать свои законы жизни», - пишет Валерий Кичин, обозреватель «Российской газеты».

«В фильме на это ни намека. Но он никого не рисует одной краской. Судьбы сложны именно так, как сложны они в жизни. И категории совести - тоже. Самое потрясающее, что в этом сюжете никого не ненавидишь. То есть ненавидишь - но потом понимаешь, как это несправедливо - ненавидеть. И насколько все запутанней в нашей истории. И как требует - понимания. Эволюция иных персонажей и соответственно перемены в нашей оценке этих людей ошеломляют: вчерашний хам способен на благородство, вчерашний убийца - на самопожертвование. В сгустке личных, «камерных» событий возникает портрет нации, живущей страстями, ими управляемой, от них безраздельно зависимой», - добавляет он.

В картине снимались Даниэла Стоянович, Александр Цуркан, Анатолий Белый, Михаил Филиппов, Александр Балуев и другие актеры.

Напомним, что Владимиру Мотылю, автору «Белого солнца пустыни», «Звезды пленительного счастья», «Леса» уже за восемьдесят. Фильм «Белое солнце пустыни» с участием Анатолия Кузнецова, Павла Луспекаева, Спартака Мишулина, Кахи Кавсадзе и Николая Годовикова вышел на экраны в 1969 году. За время проката его посмотрели около ста миллионов зрителей.