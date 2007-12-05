Режим работы торговых организаций продлят

Более чем на 50 миллиардов рублей увеличится розничный товарооборот в предпраздничные дни.

25 декабря, 1 и 7 января непродовольственные магазины будут закрыты, а продовольственные станут работать в обычном режиме. С 15 декабря по 1 января без выходных будут работать и организации общепита.

В торговой сети представят широкий ассортимент всех видов продукции. Кроме того, с 23 декабря в республике начнут работать ярмарки, выставки-продажи и базары, в том числе елочные. Помимо этого, состоится более тысячи рождественских и новогодних распродаж.

Кроме того, в предпраздничные дни организации бытового обслуживания будут оказывать льготные и бесплатные парикмахерские, фото- и услуги по ремонту обуви ветеранам Великой Отечественной и льготной категории населения. В сельской местности организуют выездное обслуживание и подворовый обход населения в труднодоступных населенных пунктах.

