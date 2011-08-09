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Резчики по дереву из Беларуси, Литвы и Польши решили воплотить в дереве общий для трех народов обряд – «Деревенскую свадьбу»

09 августа 2011 17:05
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На протяжении недели в Гродненской области 12 мастеров будут трудиться каждый над своей скульптурой.

Резчики по дереву, говорят мастера, – это те же скульпторы. Отличие только в материале и инструментах. Принцип работы простой: берется деревянная заготовка и отсекается все лишнее.

Последние консультации – и мастера из Беларуси, Польши и Литвы занимают свои места. Задача не из легких: каждому создать скульптуру, которая станет частью одной композиции – «Народная свадьба». 

Альгердас Ясилёнис из Каунаса должен вырезать главную фигуру любого торжества – гармониста. Образ получится собирательным,  говорит резчик. Ведь ему не раз приходилось гулять и на литовских, и на белорусских, и на польских свадьбах.

Альгердас Ясилёнис, резчик по дереву (Литва):
Музыкант, он везде музыкант. Я музыканта делаю, так с коллегами решили.
Сначала большие куски дерева режу пилой, потом пойдут стамески, чтобы не было видно работы пилы.

С бензопилой в руках, но наравне с мужчинами трудится и Ирина Кушнерук. Тяжелой свою работу женщина не считает, резьбой по дереву занимается уже почти 30 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Резчики по дереву из Беларуси, Литвы и Польши решили воплотить в дереве общий для трех народов обряд – «Деревенскую свадьбу»-1

Ирина Кушнерук, резчик по дереву:
Физически я уже привыкла, не замечаю трудностей, потому что работаю бензопилой, а это  все-таки механизированный труд. Пила все делает за тебя. Просто надо уметь ее поставить, чтобы не вырвалась из рук.

Мирослав Наумюк в Гродно приехал из Белостока. Ему достался образ тещи. Работа, признается, непростая. При помощи на первый взгляд грубых инструментов нужно точно  передать душевное состояние женщины, отдающей свою дочь замуж.

Мирослав Наумюк, резчик по дереву (Польша):
Встречаемся с ребятами из разных стран: белорусы, литовцы. Идет развитие, смотрим как они делают. Резьба у нас немножко не такая. В каждой стране есть что-то свое.

Валентин Богдевич, резчик по дереву:
Свадьбы у наших народов, у наших людей на стыке Беларуси, Литвы и Польши во многом похожи. И мы хотим как раз создать всех персонажей свадьбы.

Воссозданную мастерами композицию «Народная свадьба» установят под Гродно. Она станет не просто достопримечательностью для жителей и гостей областного центра. В перспективе здесь даже планируют регистрировать браки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Резчики по дереву из Беларуси, Литвы и Польши решили воплотить в дереве общий для трех народов обряд – «Деревенскую свадьбу»-4

Резчики по дереву из Беларуси, Литвы и Польши решили воплотить в дереве общий для трех народов обряд – «Деревенскую свадьбу»-6

Резчики по дереву из Беларуси, Литвы и Польши решили воплотить в дереве общий для трех народов обряд – «Деревенскую свадьбу»-8

Резчики по дереву из Беларуси, Литвы и Польши решили воплотить в дереве общий для трех народов обряд – «Деревенскую свадьбу»-10

Резчики по дереву из Беларуси, Литвы и Польши решили воплотить в дереве общий для трех народов обряд – «Деревенскую свадьбу»-12

# общество # Народные промыслы # Фотофакт # Белоруссия

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