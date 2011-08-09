Резчики по дереву из Беларуси, Литвы и Польши решили воплотить в дереве общий для трех народов обряд – «Деревенскую свадьбу»

На протяжении недели в Гродненской области 12 мастеров будут трудиться каждый над своей скульптурой.

Резчики по дереву, говорят мастера, – это те же скульпторы. Отличие только в материале и инструментах. Принцип работы простой: берется деревянная заготовка и отсекается все лишнее.

Последние консультации – и мастера из Беларуси, Польши и Литвы занимают свои места. Задача не из легких: каждому создать скульптуру, которая станет частью одной композиции – «Народная свадьба».

Альгердас Ясилёнис из Каунаса должен вырезать главную фигуру любого торжества – гармониста. Образ получится собирательным, говорит резчик. Ведь ему не раз приходилось гулять и на литовских, и на белорусских, и на польских свадьбах.

Альгердас Ясилёнис, резчик по дереву (Литва):

Музыкант, он везде музыкант. Я музыканта делаю, так с коллегами решили.

Сначала большие куски дерева режу пилой, потом пойдут стамески, чтобы не было видно работы пилы.

С бензопилой в руках, но наравне с мужчинами трудится и Ирина Кушнерук. Тяжелой свою работу женщина не считает, резьбой по дереву занимается уже почти 30 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».