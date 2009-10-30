Ревнители нравственности превратят Невский в улицу Красных фонарей

«Постепенно наш центр стали заполнять различные безнравственные заведения: видео магазины с надписью «ХХХ», сексшопы, стриптиз-клубы, «спа - салоны». И все это теперь находится в Санкт-Петербурге — культурной столице России», — отмечается в заявлении устроителей этой акции.

По их словам, после проведения организацией «Нравственность» социальных исследований, доказавших, что в сексшопы пускают несовершеннолетних и готовы продать им продукцию, «социально ответственными людьми было предложено переименовать Невский проспект в улицу Красных фонарей».

30 октября в 14:00 эти люди намерены собраться у д.104 на Невском проспекте, чтобы «окутать Невский красной тканью в знак переименования улицы», передает Росбалт.

Они напоминают, что в крупных западных городах на улицы Красных фонарей не пускают несовершеннолетних. «Мы призываем родителей, которые следят за своими детьми, не пускать их на Невский проспект без присмотра и острой необходимости», — посоветовали организаторы эпотажной акции.

Они также выразили надежду, что «наше правительство вскоре примет решительные меры и перенесет «Улицу Красных фонарей» из культурного центра в место, не доступное детям, а Невский проспект вернет свое доброе имя и наполнится поистине культурными ценностями».