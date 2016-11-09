Ретроколлекция Татьяны Анюковой: раритеты, вошедшие в обиход белорусских модниц в ХХ столетии

Время остановилось в полночь. Здесь на полках за стеклянными дверями замер и приютился 20 век. Шляпки и сумочки, дополнившие изяществом не один женский образ. Броши и серьги, которые сверкали на торжественных мероприятиях и приёмах. Предметы быта и косметики, с помощью которых удавалось покорить мужские сердца. Коллекция Татьяны Анюковой о красоте и моде того времени навевает воспоминания и даёт представление о том, как жил хозяин той или иной вещицы.

С переходом жизни в новый век Татьяна и решила оставить жить у себя часть истории. Началось всё с маленькой броши, а теперь количество ретро-предметов невозможно сосчитать.

На что только не шли девушки ради модного до восковой прозрачности бледного цвета лица.

Нарасхват в 1920-х годах была и жирная безвредная пудра «Киска». Сама баночка является воплощением той эпохи декаданса – увлечения востоком. Каждая модница мечтала иметь её на своем туалетном столике, но достать было непросто. Любым способом белорусские модницы 20 века старались купить и помаду с лиможским фарфором из лимитированной серии известного заграничного бренда.

Есть и такие вещи, о которых в современности действительно позабыли.

Уникальная личная история каждой вещи, запах и потёртости… Неудивительно, если в скором времени коллекция Татьяны превратится в музей истории жизни людей 20-го века.