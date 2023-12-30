Ретро Вумен Трио «Розовые розы» заряжает праздничным настроением своим новогодним репертуаром

Александр Меженный, ведущий:
Что для вас домашний праздник?
Александр Меженный, ведущий:
Что для вас домашний праздник?
Ретро Вумен Трио «Розовые розы»:
Домашний праздник – это оливье.
– Хотя бы позавтракать, омлетик праздничный.
– Без настроения не будет ничего. Должно быть хорошее, прекрасное настроение.
Юрий Царев, ведущий:
Девочки, понятное дело: работа, ассоциации с публикой… А с чем у вас вообще связан Новый год, с какими воспоминаниями, переживаниями и эмоциями?
Ретро Вумен Трио «Розовые розы»:
Мне кажется, переживаний никаких нет – это всегда теплые детские воспоминания, когда всей семьей ты наряжаешь елку, получаешь от папы за то, что уронил, разбил стеклянную игрушку – ценность семейную.
– Новый год – это вера в чудо, в любом случае загадывание желаний.
Александр Меженный:
Сбывались ли у вас когда-нибудь загаданные на Новый год желания?
Ретро Вумен Трио «Розовые розы»::
У меня сбывалось!
– Это бумажка, сожженная?
– Бумажка, салфеточка тоненькая… На листике все пишут. Выпить советское шампанское и будет счастье. Нужно верить всей душой. Новый год – это чудеса.
Послушайте новогодний репертуар наших гостей в праздничном интервью.