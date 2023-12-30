Ретро Вумен Трио «Розовые розы» заряжает праздничным настроением своим новогодним репертуаром

Александр Меженный, ведущий: Что для вас домашний праздник?

Ретро Вумен Трио «Розовые розы»: Домашний праздник – это оливье. – Хотя бы позавтракать, омлетик праздничный. – Без настроения не будет ничего. Должно быть хорошее, прекрасное настроение.

Юрий Царев, ведущий:

Девочки, понятное дело: работа, ассоциации с публикой… А с чем у вас вообще связан Новый год, с какими воспоминаниями, переживаниями и эмоциями?

Ретро Вумен Трио «Розовые розы»:

Мне кажется, переживаний никаких нет – это всегда теплые детские воспоминания, когда всей семьей ты наряжаешь елку, получаешь от папы за то, что уронил, разбил стеклянную игрушку – ценность семейную.

– Новый год – это вера в чудо, в любом случае загадывание желаний.

Александр Меженный:

Сбывались ли у вас когда-нибудь загаданные на Новый год желания?