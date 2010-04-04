Ресторанный мошенник избежал тюрьмы из-за лишнего веса

Житель города Сэндфорд в штате Флорида Джордж Джоликер избежал тюремного заключения из-за проблем со здоровьем, связанных с лишним весом, сообщает The Daily Mail.

38-летний Джоликер, чей вес превышает 270 килограммов, был признан виновным в мошенничестве в ресторанах. Он заказывал в заведениях еду, но затем отказывался за нее платить по различным причинам. В одном из случаев он выпил весь молочный коктейль, но затем заявил официантам, что молоко в напитке было прокисшим.

Последний инцидент, который и стал поводом к судебному разбирательству, касался дорогостоящего блюда из говядины, которое мужчина съел практически полностью, но отказался платить, так как мясо, по его мнению, было испортившимся. После того как Джоликер ушел домой, владелец ресторана обратился в полицию, пишет Lenta.ru.

Мужчина избежал тюрьмы, так как прикован к постели из-за связанных с лишним весом проблем, и его содержание в тюрьме обошлось бы властям слишком дорого.

По состоянию здоровья Джоликер не мог посещать судебные заседания и общался с властями через адвоката. Когда полицейские пришли к нему домой, мужчина заявил: «Говядина меня доконала». Он полностью признал свою вину по всем пяти пунктам обвинения и должен будет заплатить 1200 долларов штрафа.