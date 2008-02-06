Прямой эфир

Ресторанный мир отмечает международный День бармена

06 февраля 2008 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Его также называют Днем святого Аманада. Покровитель виноделов святой Аманд стал официальным покровителем виноделов, торговцев вином, пивоваров, владельцев баров и ресторанов и работников баров в связи со своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.

Настоящий бармен должен знать и уметь смешивать 64 классических коктейля - 58 алкогольных и 6 безалкогольных. И это помимо коллекции своих, авторских коктейлей.

В последние годы в Беларуси также стало развиваться барменское искусство и международный День барменов становится для нас актуальным.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 февраля 2008 17:10

Экзотические животные - заложники людской халатности

06 февраля 2008 14:55

Военные летчики осваивают новое оборудование

06 февраля 2008 09:20

Белорусы будут проходить обязательные медосмотры