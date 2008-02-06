Ресторанный мир отмечает международный День бармена

Его также называют Днем святого Аманада. Покровитель виноделов святой Аманд стал официальным покровителем виноделов, торговцев вином, пивоваров, владельцев баров и ресторанов и работников баров в связи со своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.



Настоящий бармен должен знать и уметь смешивать 64 классических коктейля - 58 алкогольных и 6 безалкогольных. И это помимо коллекции своих, авторских коктейлей.



В последние годы в Беларуси также стало развиваться барменское искусство и международный День барменов становится для нас актуальным.