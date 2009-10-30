Реставраторы отыскали автопортрет Караваджо на его картине «Бахус»

На картине Караваджо «Бахус» обнаружен скрытый автопортрет великого итальянского художника XVI-XVII веков. Микеланджело Меризи да Караваджо изобразил свое собственное отражение на стеклянной стенке графина с вином, который стоит на столе рядом с Бахусом.

Предположения о том, что на картине, написанной в 1596-97 годах, ныне хранящейся во флорентийской галерее «Уффици», может присутствовать скрытый автопортрет Караваджо, существовали давно. Однако только сейчас благодаря новой реставрации с применением современных технологий удалось четко и во всех деталях разглядеть очертания фигуры и лица художника. Картина была исследована с использованием технологии мультиспектрального анализа, позволяющей рассмотреть отдельно друг от друга разные слои краски. В результате на стенке сосуда удалось явственно различить очертания фигуры человека, стоящего перед мольбертом с поднятой рукой, держащей кисть. На автопортрете видны черты лица художника (нос и глаза), его густые черные волосы и белый воротник. Изображение, запечатлевшее Караваджо «в реальном времени» в момент создания шедевра, было скрыто под потемневшим слоем лака, которым полотно было покрыто во время одной из реставраций в прошлые века, пишет газета Известия.

30 октября исследователи официально представят результаты своих изысканий на заседании Национального комитета по организации памятных событий по случаю 400-летия смерти Караваджо. Здесь же будет представлена книга «Новые открытия Караваджо», в которой, в частности, документально и доказательно излагается, что художник первым применял в своем творчестве прототип фотографии, используя прием камеры-обскуры. Караваджо не единожды помещал автопортрет на своих картинах. Мэтр придал собственные черты богу вина на полотне «Больной Вакх», которое выставлено в римской галерее Вилла Боргезе. Черты художника угадываются и в изображении отрезанной головы Голиафа на картине из коллекции музея Виллы Боргезе «Давид и Голиаф».