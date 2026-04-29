Реставрация мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» вышла на финальную стадию

На проект выделено 267 миллионов российских рублей из бюджета Союзного государства. После его реализации, реставрационные работы проведут на 10 объектах мемориала – некоторые из них не ремонтировались полвека. Например, в южной казарме уже завершают отделку помещений и установку освещения.

Сергей Крук, ведущий инженер мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Мы находимся внутри казармы 44-го стрелкового полка, где идут работы по воссозданию руин, по благоустройству территории и создании мемориальной зоны «Cкорбь». На сегодняшний момент прошли каменные работы, кирпичная кладка практически завершена, и мы уже в натуральную величину видим очертания самих казарм.

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Если взять, например, наши памятники мемориального комплекса (это Звезда, это главный монумент), их значимость объяснять не нужно. Если брать мост у мемориала, у нашего памятника «Жажда», он с 1971 года не подвергался капитальному ремонту. Поэтому ни один из этих объектов, приуменьшить их значение невозможно. Это все в едином комплексе продумано было так, чтобы для наших посетителей еще лучше было восприятие обороны 1941 года, подвига наших солдат.

Главная цель реставрации – сохранить здания мемориала и сделать их доступнее для посетителей. Брестская крепость представляет собой уникальный ансамбль: руины старинной цитадели соседствуют с памятниками советского монументального искусства.