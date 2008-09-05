Республиканскому центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – 40 лет

Чествование лучших специалистов и ветеранов центра состоится сегодня в Минске.

Мероприятие приурочено к сорокалетию центра. Его история началась с образования станции. Благодаря работе специалистов, в 70-е годы сократилась заболеваемость дифтерией, краснухой, корью и другими инфекциями. Серьёзным испытанием для санитарно-эпидемиологической службы страны стала катастрофа на Чернобыльской АЭС.

В связи с возникшей опасностью распространения ВИЧ-инфекции в 1987 году были организованы первые лаборатории по диагностике населения. А через два года создан Республиканский центр профилактики СПИД. Сегодня у него множество задач. Но главная – сохранение здоровья населения.

