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Республиканскому центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – 40 лет

05 сентября 2008 11:30
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Чествование лучших специалистов и ветеранов центра состоится сегодня в Минске.

Мероприятие приурочено к сорокалетию центра. Его история началась с образования станции. Благодаря работе специалистов, в 70-е годы сократилась заболеваемость дифтерией, краснухой, корью и другими инфекциями. Серьёзным испытанием для санитарно-эпидемиологической службы страны стала катастрофа на Чернобыльской АЭС.

В связи с возникшей опасностью распространения ВИЧ-инфекции в 1987 году были организованы первые лаборатории по диагностике населения. А через два года создан Республиканский центр профилактики СПИД. Сегодня у него множество задач. Но главная – сохранение здоровья населения.

# общество

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