Республиканский субботник прошел во всех уголках страны

В уборке городов и сел, благоустройстве территории приняли участие несколько миллионов белорусов.

Около 15 миллиардов рублей, заработанных сегодня, направят на поддержку детского здоровья. По традиции в субботнике принял участие и Президент Беларуси. Александр Лукашенко и руководители спортивных ведомств страны, провели этот день на строящейся "Минск-Арене".

С орудиями труда в этот выходной на улицы вышли 200 тысяч минчан. Чиновники и профессора сегодня сменили деловой стиль одежды на спортивный. Вместе с добровольцами они высаживали деревья, убирали мусор и красили скамейки.

Люди, вооруженные лопатами, граблями и секаторами, сегодня на улицах никого не удивляли. Но добровольные уборщики добрались и до подземелья. Девушки чистили разрисованные стены и двери в метро.

В то время, как женский актив усиленно сражался с пылью и "въедливым" творчеством графоманов в центре города, мужская половина выехала на окраину. Их рабочий минимум - 6 гектаров вокруг памятника в деревне Большой Тростенец.

Администрация Фрунзенского района занималась обустройством алей. Одна из них заложена в честь года здоровья и 90-летия комсомола. В лесопарковой зоне "Медвежино" парк пополнили 100 саженцев молодняка.

Республиканский субботник без труда объединил в труде людей разных профессий и возрастов. Пенсионеры и их внуки, чиновники и врачи спозаранку трудились на благо страны.

Полковник КГБ Анатолий Владимирович - сегодня был в роли бригадира. Ему пришлось сменить мундир на спецовку. Но идентификация прошла успешно. Сотрудники комитета госбезопасности традиционно помогали соседям - городскому центру реабилитации детей.

Представители МВД с трудовым орудием гуляли по периметру 19-ти административных зданий и прилегающих к ним территориях. Они чистили окрестности памятка погибшим коллегам и облагораживали госпиталь министерства. Несмотря на внешнюю чистоту здания, внутри все-таки нашлись чердаки и подвалы со списанной мебелью и инструментом. В обычные дни туда никто не заходит.

Мемориальный комплекс "Хатынь" оказался под надзором полка милиции спецназначения и спецподразделения по конвоированию. Вместе с патрульной службой они временно сменили свои жезлы на грабли. Работали с огоньком, причем как в прямом так и переносном смысле - уничтожали прошлогоднюю листву.

Общими усилиями в столице высажено около 17 тысяч деревьев и убрано больше 4 тысяч гектаров. Свою лепту внесли и сотрудники Мингорисполкома. Им был предоставлен Парк Победы у Комсомольского озера.

В субботнике приняли участие и жители всех областных центров. Словно по цепочке трудовой запал переходил из одного города в другой.

Трудовая суббота в Витебске прошла под аккомпанемент дождя. Но для тружеников, наводящих порядок в летнем амфитеатре, не страшны осадки. От дождя их спрятала новая крыша. Витебчяне после зимы приводили в порядок сидения в зрительном зале.

В Гродно нынешний субботник стал самым массовым за последние 10 лет. Местные жители трудились на территории лесопарковой зоны. Они благоустраивали любимое место своего отдыха - тропу здоровья.

Итог трудовых хлопот гомельчан за субботу - более двух миллиардов рублей. На свежий воздух с лопатами вышли 120 тысяч человек. За один день город над Сожжем позеленел сразу на несколько тысяч деревьев. А в одном из микрорайонов, появился абсолютно новый парк.

В Могилеве большинство людей восстанавливали городскую ратушу. Строительные работы здесь завершат ко Дню Независимости. Сегодня у ратуши появился новый купол. 12-метровую и почти 5-тонную конструкцию, строители водрузили буквально за несколько минут.

Генеральная уборка сегодня прошла и в Брестской области. Сменив портфели на инвентарь, участники акции внесли в общую копилку более 1,5 миллиардов рублей. Традиционно люди трудились на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Наряду с дворниками, для которых уборка - повседневный труд, представители разных служб вырубали кустарники, очищали от сухой травы берега легендарных обводных каналов.

Остальные брестчане посвятили этот день улучшению демографической ситуации - они трудились в городском роддоме. Уже год в областном "доме аиста" идет глобальная реконструкция. Дополнительные силы здесь пришлись как нельзя кстати.

Итак, республиканский субботник состоялся. Уже известно, что во всеобщем трудовом забеге приняли участие более 5 миллионов человек. Напоминаем, все заработанные сегодня деньги направят на поддержку детского здоровья. 15 реанимобилей будут закуплены уже к сентябрю. Половину средств планируют направить на приобретение современного диагностического оборудования для областных детских больниц.