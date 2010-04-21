Республиканский субботник пройдет в Беларуси24 апреля

В порядок приведут парки, дворы, зоны отдыха, а также дворы и детские площадки.

Основное внимание уделят озеленению Минска. Для этого уже подготовлены саженцы деревьев, кустарников и цветочная рассада.

Во время субботника в столице появится ещё один парк — «Беларусь». Он разместится в границах улицы Орловской и проспекта Победителей. Там посадят 150 деревьев — вязы, рябины и ясени.

Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Во время субботника будет посажено около 25 тысяч кустарников и 11 тысяч деревьев. Начинаем уже высаживать цветы.

Во время субботника столица должна заработать не менее 6 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на благоустройство агрогородков, мемориальных комплексов и детских лагерей.

Кроме того, городские жилищные службы совместно с Госавтоинспекцией на этой неделе проверят правильность парковки машин в столичных дворах. Особое внимание обратят на зеленые зоны. Нарушителей заставят не только оплатить штраф, но и восстановить газон. Подобные акции коммунальщики намерены проводить постоянно.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Совместно с ГАИ мы будем проводить такие акции и привлекать к административной ответственности граждан, которые нарушают, во-первых, правила дорожного движения и, во-вторых, внешний облик нашего города.