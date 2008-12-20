Республиканский Совет общественного объединения «Белая Русь» утвердил план работы на два ближайших года

Основное внимание организация уделит социальным проектам. В частности помощи инвалидам и ветеранам, благоустройству населенных пунктов, созданию Республиканского молодежного парламента. Также «Белая Русь» будет содействовать развитию реального сектора экономики. Представители организации готовы помочь в строительстве гидроэлектростанции №2 в Гродненской области и строительстве атомной электростанции.