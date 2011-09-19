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Республиканский конкурс «Учитель года» готовится назвать лучших

19 сентября 2011 13:31
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В Минске стартовал финал. И на этом старте 21 педагог.

Всего же в отборочном этапе приняли участие 10 тысяч учителей со всех областей Беларуси. Финалистов ждет насыщенная неделя: тесты, показательные уроки, мастер-классы.

Обладателя «Хрустального журавля» назовут 30 сентября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Очень важно выявить не просто учителя, который владеет современными технологиями или владеет глубоко предметом. Это естественно, таких учителей очень много. А вот учителя, который, владея всем этим, способен в конкретной ситуации, когда класс совершенно незнаком, заинтересовать ребят.

Елена Новик, учитель начальных классов средней школы № 15 (Барановичи):
Участие – это, конечно, ответственность. Потому что сегодня в зале большая команда поддержки. Еще больше нас ждут дома. Поэтому ответственность огромная.

Оксана Пекурина, учитель английского языка светлогорской гимназии:
Учитель должен быть таким, чтобы мог повести детей и увлечь их за собой. А для этого нужно знать потребности детей их интересы. И быть интересным для учеников.

# общество # Образование

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