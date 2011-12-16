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Республиканский бюджет на 2012 год сохранит свою социальную направленность

16 декабря 2011 19:12
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Новости Беларуси. Проект закона приняли депутаты Палаты представителей в первом чтении.

Среди приоритетов – здравоохранение, социальная сфера, наука. Так, обеспечат бесплатными лекарствами детей до трех лет, поддержат инвалидов. Предусмотрены и средства на льготное кредитование строительства жилья, а реальная зарплата работников в будущем году вырастет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:
Что касается реального сектора экономики, то там должен действовать принцип зарабатывания денег, и, безусловно, вся экономика настроена именно на это.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
На следующий год также все средства заложены. Будем работать в стабильной обстановке.

# Экономика # общество

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