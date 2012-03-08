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Республиканская выставка породистых лошадей «Могилевская весна-2012»

08 марта 2012 13:40
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Новости Беларуси, Могилев. Джигитовка, театрализованные представления, конкур, веселая эстафета и костюмированное шоу. В Могилеве открылась республиканская выставка породистых лошадей «Могилевская весна-2012».

В конном манеже представлены лучшие элитные породы. Организаторы постарались, чтобы программа выставки понравилась прежде всего зрителям. Поэтому акцент сделан, скорее, на шоу, чем на традиционные дисциплины конного спорта. В программе – выступление арабских скакунов, выездки, прохождение трейл-трассы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые лучшие наездники демонстрируют акробатические элементы на лошадях и управляют ими без уздечки и седла.

Зрители:
Понравилось, интересно, как лошадьми управляют, как они показывают свое умение. Очень красиво.

Зрелище захватывающее. Конечно, лошадей не сравнить ни с собаками, ни с котами. Это самые замечательные животные. Жаль, нельзя держать в квартире.

# общество # Выставки

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