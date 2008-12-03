Республиканская прокуратура предлагает привлекать нерадивых родителей к работам, которые не требуют особых навыков

К примеру, к сносу аварийных объектов. В стране может быть принято решение о создании трудовых лагерей или бригад для горе-матерей и отцов. В унитарное предприятие «Ремавтодор» сотрудники Генпрокуратуры наведываются регулярно. Здесь свои трудодни должны отрабатывать 10 нерадивых родителей. Двое – отбывают срок. Двое – в уголовном розыске. На рабочих местах оказалось всего трое. Каждому подыскали работу по рукам. С учетом того, что «квалификация» большинства – базовая школьная программа. 4 часа трудодня тянутся долго, зато сумма долга сокращается. Общая картина – прогулы и постоянное желание "откосить". Но в генеральной прокуратуре говорят, что и это результат по сравнению с тем, что было раньше.



Снос объектов, которые находятся в аварийном состоянии, ликвидация несанкционированных свалок… Для нерадивых родителей готовы открыть даже спецпредприятия. Специалисты уверены, для исполнения декрета №18 нужны дополнительные меры. Многие из них уже применяются.