Республиканская предметная олимпиада завершается

В белорусской столице ученические команды встретятся впервые.

Это полторы тысячи учащихся из всех регионов республики. Школьники будут соревноваться по 16 предметам. Интеллектуальный марафон пройдёт в классах и аудиториях столичных гимназий, университетов, профтехколледжей. Торжественная церемония открытия сегодня во Дворце Республики.

- Постараемся, чтобы для каждого участника олимпиады, учитывая, что это будет интеллектуальный марафон, была возможность отдохнуть, культурная программа хорошая продумана, экскурсии по городу: национальная библиотека, экскурсии на завод «Интеграл», встречи со сверстниками, профессорско-преподавательским составом университетов, - рассказала телеканалу СТВ начальник управления образования комитета по образованию Зоя ХОХЛОВА.