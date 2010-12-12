Республиканская акция «Беларусь – это мы!» завершилась в Минске грандиозным гала-концертом

Финал культурного марафона прошел в минском футбольном манеже, который на один вечер превратился в главный танцпол страны.

Посмотреть на яркое шоу пришли пять тысяч человек. Большая часть зрителей – студенты всех вузов страны. Во время концерта к зрителям присоединился Президент. Александр Лукашенко поблагодарил за приглашение на мероприятие и поздравил собравшихся с финалом акции «Беларусь – это мы!».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как меня тут попросили сказать и пообещать. Вот этого я делать не стану.

Я только одно хочу пообещать: вы всегда будете иметь хорошее место работы, кто хочет работать, а кто хочет веселиться – тоже будет такая возможность. И все, что заработаете, будет ваше. Ничего с воздуха не падает. Мы будем много работать.

Гарантирую вполне нормальную жизнь ваших семей. Достижения любого государства – возможность для человека спокойно ходить по земле и чтобы дети могли спокойно учиться, чтобы жизнь была комфортной и уютной. Вот это я вам обещаю - работу, спокойную жизнь на нашей земле. Но завоевав это, мы должны это защищать.

Акция «Беларусь – это мы!» длилась практически целый год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Начался этот музыкально-культурный марафон в феврале в Гомеле – с концерта «Я люблю Беларусь!». За это время во всех областных центрах, городах и поселках прошло около сотни концертов популярных белорусских исполнителей. На финальное шоу собрался самый звездный состав. На сцену вышли «Песняры», «Тяни-Толкай», Анжелика Агурбаш, Ксения Ситник, Дмитрий Колдун, Инна Афанасьева, Искуи Абалян и Александр Солодуха. Поддержать белорусских исполнителей приехали и зарубежные гости: «ВИА Гра», Потап и Настя Каменских, немецкий певец Рио и бельгийская Кейт Райан.

Искуи Абалян, певица:

Наша поп-музыка и эстрада шагнула далеко вперед. Если сравнивать то, что было пять лет назад, и то, что сейчас, то эстрада стала на порядок выше по музыке, по качеству, по внешнему виду.

Альбина Джанабаева и Ева Бушмина, солистки группы «ВИА Гра»:

Это просто фантастика. Концерт мировых звезд. Зал просто взрывается, когда выходят артисты. Это так приятно.