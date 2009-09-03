Решить вопросы в ГАИ за вознаграждение

В столице задержан мошенник.

Прибыв с «клиентом» в подразделение ГАИ, он демонстративно заходил в «нужные» кабинеты. Затем оговаривал конкретную сумму оплаты. Так содействие по сдаче экзаменов стоило 500-600 долларов США, замена водительского удостоверения – 100-150. Получив оговоренные суммы, «делец» возвращался в кабинеты по различным надуманным поводам, после чего сообщал, что деньги переданы и вопрос решен.

К настоящему времени собраны доказательства незаконной деятельности подозреваемого.

- Поводом послужило обращение гражданина заявившего, что мужчина подстрекает его к даче взятки должностным лицам, сотрудникам ГАИ. В итоге мы задержали его с поличным, в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, нами установлено дополнительно еще 4 факта. Работа в данном направлении продолжается, - Виталий Кистерный, начальник 3-го управления собственной безопасности МВД Республики Беларусь.

Оперативники небезосновательно предполагают, что преступных фактов может быть гораздо больше. Отметим, только с начала года в столице уже выявлено и раскрыто 23 преступления. Они квалифицируются как мошенничество или взяточничество и направлены против Госавтоинспекции.