Решить кадровый вопрос рублем и квадратным метром

Столичные власти намерены привлекать в здравоохранение молодых специалистов системой преференций.

Так новоиспеченных врачей при условии работы в государственных лечебных учреждениях будут обеспечивать жильем и надбавками к заработной плате. Сегодня в терапевтическом отделении 6-ой районной поликлиники вместо 7 участковых врачей работает всего трое. Молодежь если и приходит, то долго не задерживается. Большая нагрузка и сплошные стрессы - объем работы не соответствует уровню зарплаты. Да и престиж профессии уже не тот.

Проблема нехватки медицинских кадров в городе особо остро стала в последние 5 лет. В основном не достает специалистов в поликлиниках, на станциях скорой помощи, да и в диспансерах. В Минске укомплектованность терапевтами, педиатрами, участковыми - 60%. До 20% специалистов - предпенсионного возраста. В Мингорисполкоме этим вопросом озабочены. Говорят, если не принимать меры, то можно получить острый системный кризис. А без квалифицированных кадров не решить ни проблемы смертности, ни рождаемости. Поэтому столичные власти решили стимулировать молодых врачей рублем и квадратным метром.

Площадка под строительство общежития семейного типа для медработников уже определена, кроме того, планируется выделение квот на строительство квартир. Такая практика уже применяется в Заводском и Партизанском районах. В Мингорисполкоме ожидают, что решение жилищного вопроса вкупе с денежными надбавками, поможет привлечь в отрасль специалистов.

