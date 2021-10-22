«Решила, что надо». Жители Старых Дорог могут вакцинироваться в местном Дворце культуры

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против COVID-19. Первой дозой привились более 360 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для оперативной работы создаются новые мобильные пункты. Так, жители Старых Дорог теперь могут получить укол здоровья в местном Дворце культуры.

График работы мобильного пункта – со вторника по пятницу. Пациентов принимают с 15:00 до 17:00. На выбор вакцины российского и китайского производства. Традиционно заполняется карта обследования пациента, измеряют температуру, давление и сатурацию. Всю информацию заносят в компьютерную базу.

Решила, что надо, своим волевым решением. Пришла и сделала себе вакцину. Я думаю, что это не повредит, и всех призываю. Люди, давайте думать друг о друге и о себе.

Михаил Нехай, врач Стародорожской центральной районной больницы:

Пункт востребован. В первый день у нас было 40 человек, это в основном работники Дворца культуры и отдела образования и культуры приходили, потому что им было удобно. А потом пошло население. Идут и пенсионеры, и молодежь.