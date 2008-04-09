Решения о назначении адресной социальной помощи должны приниматься без формализма
Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич на республиканском семинаре "Практика реализации мер господдержки населения".
Главная задача для исполнительной власти на местах - создать такой справедливый механизм, уважительный к человеку и очень прозрачный. Отметим, с начала года в органы по труду, занятости и соцзащите за адресной соцпомощью обратились 52 тысячи заявителей. Решение о назначении принято по 88% обращений.