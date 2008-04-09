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Решения о назначении адресной социальной помощи должны приниматься без формализма

09 апреля 2008 10:45
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Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич на республиканском семинаре "Практика реализации мер господдержки населения". Главная задача для исполнительной власти на местах - создать такой справедливый механизм, уважительный к человеку и очень прозрачный. Отметим, с начала года в органы по труду, занятости и соцзащите за адресной соцпомощью обратились 52 тысячи заявителей. Решение о назначении принято по 88% обращений.
# общество

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