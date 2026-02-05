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Решение Лукашенко – повышение тарифов на ЖКУ отсрочено! Когда начнут действовать новые цены?

05 февраля 2026 18:06
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Зима в самом разгаре, морозы достигают рекордных отметок, а энергетическая система страны работает с напряжением. Естественно, из-за устойчивого «минуса» за окном в январе расход ресурсов на обогрев жилья серьезно вырос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По предварительным данным, на 45 % по сравнению с декабрем 2025 года. И в этой ситуации особое значение приобретают государственные решения, которые напрямую влияют на финансовую нагрузку граждан.

Если бы тарифы на жилищно-коммунальные услуги планово выросли с января, как ожидалось ранее, то суммы в жировках могли бы стать шоковыми для многих семей. Чтобы не допустить большой финансовой нагрузки на людей, глава государства принял решение отсрочить повышение тарифов до 1 марта. Такой шаг продиктован исключительно интересами людей. Это решение стало хорошей новостью и получило живой отклик – одобрение у белорусов, которые почувствовали эту поддержку на себе.

О тепле, комфорте и социальной справедливости – в нашем следующем материале.

Решение Лукашенко – повышение тарифов на ЖКУ отсрочено! Когда начнут действовать новые цены?-2

Решением главы государства плановое изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги отсрочено и вступит в силу только 1 марта.

Решение Лукашенко – повышение тарифов на ЖКУ отсрочено! Когда начнут действовать новые цены?-4

Екатерина Луцеина, жительница Могилева:
Отсрочка – это большая финансовая разгрузка для нас, для простого населения, в зимний период. 

МАРТ прокомментировал перенос повышения цен на ЖКУ. Читайте здесь. 

Рост тарифов белорусы ощутят только в апрельских платежках за март.

Решение Лукашенко – повышение тарифов на ЖКУ отсрочено! Когда начнут действовать новые цены?-6

Сергей Казачок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отопление значительно увеличилось, нагрузка на граждан по оплате за жилищно-коммунальные услуги в настоящий период возросла. И, конечно, решение перенести к окончанию отопительного периода повышение тарифов, с 1 марта, это является поддержкой наших граждан в этот сложный зимний период. 

Подробности смотрите в видео.

# ЖКХ

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