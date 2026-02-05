Решение Лукашенко – повышение тарифов на ЖКУ отсрочено! Когда начнут действовать новые цены?

Зима в самом разгаре, морозы достигают рекордных отметок, а энергетическая система страны работает с напряжением. Естественно, из-за устойчивого «минуса» за окном в январе расход ресурсов на обогрев жилья серьезно вырос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, на 45 % по сравнению с декабрем 2025 года. И в этой ситуации особое значение приобретают государственные решения, которые напрямую влияют на финансовую нагрузку граждан.

Если бы тарифы на жилищно-коммунальные услуги планово выросли с января, как ожидалось ранее, то суммы в жировках могли бы стать шоковыми для многих семей. Чтобы не допустить большой финансовой нагрузки на людей, глава государства принял решение отсрочить повышение тарифов до 1 марта. Такой шаг продиктован исключительно интересами людей. Это решение стало хорошей новостью и получило живой отклик – одобрение у белорусов, которые почувствовали эту поддержку на себе.