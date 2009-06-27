Решена загадка кругов на полях: их вытаптывают кенгуру-наркоманы

В ходе слушаний о мерах безопасности при выращивании мака генеральный прокурор Тасмании Лара Гиддингс заявила, что сумчатые совершают набеги на посадки опиумного мака, выращиваемого для нужд медицины.

— Мы сталкиваемся с тем, что кенгуру, наевшись маков, впадают в транс и начинают кружиться. Им явно становится хорошо, — заявила Лара Гиддингс.

Австралия поставляет около 50% легально производимого в мире опия, который используется для изготовления морфина и барбитуратов. Гиддингс сообщила законодателям, что все фермеры, выращивающие мак, знают о том, что круги на их поля оставляют кенгуру-наркоманы.

По словам представителя агрофирмы Tasmanian Alkaloids Рика Роклиффа, такие вторжения кенгуру на плантации мака случаются нечасто, но и другие животные были замечены на угодьях фирмы. Известны случаи, когда овцы поедали созревшие маки накануне сбора урожая. И эти опьяневшие животные тоже начинали ходить кругами.

BBC