Репортаж из заброшенных российских деревень

Немирный атом или кому на Руси жизни нет? Ольга Бакланова из поселка, который забыли эвакуировать.

Брянская область. Заброшенная деревня.

Местный житель:

Был бычатник раньше – сотня с лишним голов. Сегодня каркас остался - больше нет ничего.

Раньше колхоз назывался «Россия», а теперь - «Епишево».

Конечно, обидно, что ушло все: и зарплата ушла, и работа ушла, и люди ушли.

Там никаких посевов, трава половину растет, и то не убирают никуда. Остальная половина поля этого – гектаров 200 – вообще лесом зарастает.

Президент? Премьер? Министр? Да причем они здесь? Кто поедет – что они забыли? К нам они не поедут.

Губернатор сюда и то вряд ли приедет.

Мужчина припоминает лишь пару раз, когда в деревню заезжал сельский председатель.

Местный житель:

Завал полный – запчастей ни хрена, денег нету. Если бы не поддержка пенсионеров – мы бы тут сосали лапу медведя. Спасибо, пускай живут – хоть на хлеб нам дают.

Белорусские комбайны приходят помогать. Он один это поле уберет за час запросто, а наши неделю будут убирать. Наш с базы выехал – хорошо, если до поля доехал, а то посреди дороги сломается.

Местный житель:

Дерутся за власть - уже карманы денег понабиты, мешки – и себе, и правнукам, и внукавым сынам, ****, – а мы, ****, НИЩИЕ! Красть надо – дык нечего! Сумка и костыль! Как после войны! Но я понимаю, это война была.

Орловская область. Заброшенная деревня.

Местный житель:

Кто тут будет жить, детка. Ну кто тут будет жить? Работы нету никакой. Кто из молодежи остался – делать нечего. Ферма была – а сейчас ничего нет. Был центральный комплекс – и то нет !!!

Елена Кузьминична прошла всю Войну, но, говорит, до сих пор чувствует себя в родном селе как в окопе. Магазинов нет, автолавка не ездит, к дому пенсионерки даже газ не подвели.

Местный житель:

Просили и председателя – так он себе провел, за нас не побеспокоился – сам за себя.

Когда мы видим Президента, и кто нам скажет, что Президент едет? Нас наоборот закроют, чтобы мы не гавкали.

Женщине до слез обидно: газ в области показательно провели почти во все деревни, расположенные вдоль трассы. А ей пришлось спилить на дрова любимые яблони, чтобы не замерзнуть зимой.

Ольга Бакланова и Сергей Курков.