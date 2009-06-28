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Рэп, рок, КВН и граффити в минском парке Челюскинцев

28 июня 2009 12:39
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Минский парк культуры и отдыха им.Челюскинцев празднует День молодежи — на танцплощадке парка проходит фестиваль «Дыхание улиц».

На сцене представлены наиболее популярные направления молодежной субкультуры (рэп, рок, RnB, тектоник и т.д.). В рамках фестиваля запланировано открытие третьего трудового семестра. Студенческие отряды вузов, колледжей и техникумов столицы отправятся из парка к местам работы.

Параллельно проходят соревнования по игре в стритбол и фестиваль граффити. Лучшие граффитисты столицы оставляют свои шедевры на специальных щитах на тему Года родной земли. Попробовать свои силы в творчестве смогут и все желающие. Для них выделят одну из стен танцевальной веранды. Победителей определит жюри, а лучшие работы останутся там навсегда.

Во время акции открывается музыкальный фестиваль команд КВН. 17 дружин веселых и находчивых поборются за главный приз турнира. Завершится праздник молодежной дискотекой в 19.00, сообщает БЕЛТА.

# общество # Культура

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