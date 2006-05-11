Прямой эфир

Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта <Минск> будет проводиться по субботам

11 мая 2006 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы и прилегающей территории с 13 мая по 27 августа Национальный аэропорт "Минск" по субботам будет закрыт. Работы будут проводиться с 00.01 субботы по 04.00 воскресенья. В это время самолеты отправляться и приниматься не будут. Ремонтные работы выполняются по приказу Государственного комитета по авиации. За полгода до начала ремонта была проведена подготовительная работа по информированию авиакомпаний, дипломатических представительств и соответствующих ведомств. Суббота была выбрана как день недели с наименьшим количеством рейсов.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 мая 2006 12:22

В Минске планируется начать строительство магистральных коллекторов очистных сооружений

11 мая 2006 12:21

Минск растет. И вверх и вширь

11 мая 2006 10:55

Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь посвящается...