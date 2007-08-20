Ремонт тепловых сетей в Минске завершат к 1 сентября

К этому сроку все потребители будут обеспечены горячей водой. Сейчас работы идут на восьми из 90 участков. За период проведения ремонтной кампании от горячего водоснабжения были отключены более 6 тысяч жилых домов, 450 детсадов и свыше 250 школ. Как правило, вода отсутствовала от 6 до 14 дней. И лишь на более сложных участках ремонтные работы затягивались до трёх недель.

В этом году планировалось обновить сто километров теплотрасс. Сделано чуть больше половины.

Между тем, количество аварий на теплосетях столицы уменьшилось - в этом году около 960 повреждений. В то время как еще несколько лет назад их фиксировалось свыше двух тысяч за год.