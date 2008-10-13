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Религиозные деятели Беларуси, России, Чечни, Абхазии и Южной Осетии соберутся сегодня в Минске

13 октября 2008 07:29
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Они обсудят этноконфессиональную обстановку в своих регионах, обменяются опытом урегулирования конфликтных ситуаций, вызванных религиозными и национальными различиями. В мероприятии примут участие митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, уполномоченный по делам религии и национальностей Леонид Гуляко. Ожидается, что на форуме выступит Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

И сегодня же Патриарший Экзарх всея Беларуси примет участие в презентации книги, которая подготовлена к 1020-летию Крещения Руси и к 30-летней годовщине служения Владыки Филарета. Она пройдёт в Минске в рамках выставки "Покровский кирмаш". В сборнике — интервью главы Белорусской православной церкви, которые он дал отечественным и зарубежным журналистам за последние 20 лет.
# общество

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