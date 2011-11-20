Религии Беларуси. Как в центре Европы соседствуют православные, католики и мусульмане

Ситуацию, когда на одной площади расположены церковь и костел, а до мечети рукой подать можно найти, пожалуй, в любом городе и поселке. И дело даже не в этом, а в том, что на этой земле никто и никогда не искал поводов для религиозных споров и, уж тем более, ссор.

Георгий Романовский, настоятель прихода храма Святителя Феодосия Черниговского деревни Петришки (Минский район):

Мы еще только в начале пути, однако уже радует то, что мы этим летом смогли сделать.

У этого пути светлое направление. Белые стены будущего храма с каждым днем строительства поднимаются к небесам.

Георгий Романовский, настоятель прихода храма Святителя Феодосия Черниговского деревни Петришки (Минский район):

Это по-церковному называется небо.

Последнее, что делалось, – апсида, алтарная часть. Еще не успели даже снять леса, а дальше ударили морозы и мы решили не рисковать.

Несмотря на пришедшие холода, здесь, признается отец Георгий, тепло от человеческого участия. Церковь в деревне Петришки строят всем миром. Кто как может. Ведь каждая, пусть и скромная, помощь в итоге становится одним из кирпичиков, который ложится в многометровую стену.

Георгий Романовский, настоятель прихода храма Святителя Феодосия Черниговского деревни Петришки (Минский район):

У нас некоторые кирпичи даже подписаны. Вот – «Юрий». Живем не так много на земле, человек уйдет из жизни, а память о нем останется на этих камнях.

Люди, конечно, помогают. Если бы этого не было, я не мог бы один все это сделать.

Сидел бы человек дома у телевизора. Нет, берет лопату, начинает помогать. И не заставляешь ведь, человек по зову сердца приходит и работает.

Впрочем, главы неравнодушия в истории церкви были написаны еще до начала строительства. Землю, на которой сейчас возводится храм, подарили две сестры, получившие ее в наследство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В дар женщины передали и дом, где удалось создать своего рода временную сельскую церковь. Правда, по большим праздникам небольшое помещение, конечно же, всех не вмещает.

Местная жительница:

Все помогали, никаких вопросов ни у кого не возникало. Были здесь ровно столько, сколько нужно.

Анастасия вспоминает: казалось бы, совсем недавно здесь только начинали заливать фундамент. Одноклассники сразу расходятся по «своим участкам». Ведь пока строительство не законсервировали на зиму, и после уроков, и на каникулах школьники знали, где встретят соседа по парте.

Местная жительница:

Вместе с прорабом помогала собственными руками класть цемент, кирпичи.

Георгий Романовский, настоятель прихода храма Святителя Феодосия Черниговского деревни Петришки (Минский район):

Один школьник есть, Павлик, второклассник. Вот у него каникулы, а он с другом приходит сюда, и они носят кирпичи.

Надеюсь, что еще удастся позвонить. Колокольню мы делаем такую, чтобы она была видна отовсюду.

Пока же вместо звонаря – Раиса Григорьевна. Колокола импровизированные, но энтузиазма у женщины от этого не меньше. Когда-то она не верила, что получится даже элементарная мелодия. Зато теперь односельчане оценивают серьезный репертуар.

Раиса Станкевич:

Мой дедуля и то говорит: «А почему ты сегодня не звонила?»

Когда слышат люди не колокола, а баллоны, спрашивают какой праздник.

Настоятельница римско-католической монашеской общины не разрушает, а развеивает стереотипы. Монастырь XXI века не имеет ничего общего с мрачным антуражем, типичным для обителей минувших столетий.

На первом этаже есть гостевые комнаты на случай, если к сестрам приезжают родственники. Впрочем, пообщаться с ними можно и в глобальной сети.

День в монастыре начинается рано. Первая молитва – уже в семь утра. И дальше – по заведенному расписанию. У каждой сестры строго свои обязанности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сестра Еремия, настоятельница Римско-католической монашеской общины «Конгрегация сестер Святейшей Семьи из Назарета»:

Кто-то пришел – другая сестра откроет дверь, потому что так принято, что в монастыре у сестер разные обязанности. Если большой монастырь, то есть сестра, которая открывает двери, поднимает телефоны.

В отличие от обязанностей, отношение к представителям разных конфессий здесь никогда не разделяли. Более того, во времена гитлеровской оккупации монахини из Конгрегации не только помогали и молились, но и погибли за жителей Новогрудка, среди которых были и православные, и мусульмане.

Сестра Еремия, настоятельница Римско-католической монашеской общины «Конгрегация сестер Святейшей Семьи из Назарета»:

Даже нашим сестрам, когда они приехали в Новогрудок, помогали люди независимо от вероисповедания.

Прах погибших во время войны монахинь хранится в саркофаге Белой Фары. Под этими сводами венчался король Ягайло, здесь же в XVIII веке крестили Адама Мицкевича. И побывать в этом облюбованном историей месте съезжаются люди не только католической веры.

Сестра Еремия, настоятельница Римско-католической монашеской общины «Конгрегация сестер Святейшей Семьи из Назарета»:

Нужно находить точки соприкосновения, то, что нас объединяет, а не то, что нас разделяет. Сегодня даже наши сестры, которые приходят в монастырь, из семей, которые только наполовину католические.

Якуб хаджи Александрович, имам Новогрудской мечети:

Среди моих друзей много и католиков, и христиан, в том числе и священнослужителей.

В том направлении стоит город Мекка. Там – Кааба и мечеть Аль-Харам. Это священное место для всех мусульман.

Имам Новогрудской мечети, показывая направление, рассуждает о нашем общем пути. К Якубу хаджи Александровичу за советом и утешением обращаются представители разных конфессий. И, конечно, в первую очередь, каждый получает помощь. Ведь на вопрос, кто какой веры, уже давно ответила сама жизнь.

Якуб хаджи Александрович, имам Новогрудской мечети:

Все так переплелось, что люди просто уже не замечают соседства, они живут уже единой нацией.

Фатима Полторжицкая соглашается: обособленно нам ну никак нельзя. Да и как тут разделиться, если у нее даже дома невестка католичка, жена внука – православная, а сама она – мусульманка.

Фатима Полторжицкая:

И на праздники мы приглашаем соседей разных национальностей. И они нас приглашают и угощают.

В мечети, стены которой, кстати, помнят еще прошлые века, проходят не только намазы, но и обучение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кто-то узнает арабские буквы с самого детства, параллельно с русскими, кто-то начинает постигать азы и в преклонном возрасте. А вот урок единения и толерантности, независимо от веры, каждый день доводится усваивать всем.

Якуб хаджи Александрович, имам Новогрудской мечети:

В быту все люди работают на одних и тех же предприятиях, ходят на одни торжества, быт ничем не отличается. Все это переплелось, есть смешанные семьи.

Он – православный, она – мусульманка. Ну, казалось бы, кардинально разное воспитание. Но Алексей и Татьяна даже удивляются: и какая тут разница? Сплошной позитив: праздников-то вдвое, а то и втрое больше.

Татьяна и Алексей Алейник:

И католические праздники, и православные, и мусульманские отмечаем. На Пасху к нам собираются, красим яйца.

В церковь Леша раньше с Димой ходил, теперь, наверное, и Полина компанию составит.

На маленькой Полине – православный крестик, да и старшего сына Диму в свое время тоже крестили в церкви. Причем, спорных вопросов, кто из детей будет ходить в храм, а кто – в мечеть, не возникало в принципе. Потому как в этой семье знают: важно не столько переплести, сколько научиться уважать традиции. А небо – оно, в любом случае, одно на всех.

Алексей Алейник:

Конечно, вместе должны быть. Как можно одну религию ставить выше другой? Это наоборот обогащает отношения, делает их многогранными. Все лучшее мы берем и собираем.

Татьяна Алейник:

Ко мне по-особому не относились никогда из-за того, что я другой веры. Естественно, поэтому мы вместе.