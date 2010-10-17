Ректор БГЭУ: Не заниматься аграрной деятельностью в Беларуси – огромная глупость

В гостях у программы «Неделя» Владимир Николаевич Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета.

Владимир Николаевич, Вы являлись непосредственным участником разработки Программ социально-экономического развития страны. В каждой программе были свои приоритеты. И потом добавлялись новые, но при сохранении основных: жилья, экспорта, продовольствия. Но время идет, общество развивается. Что мы увидим в новой программе?

Ключевой момент программы, в моем понимании, инновационное развитие экономики, повышение развития аграрно-промышленного сектора, безэмиссионное жилищное строительство. А если сказать коротко, то это резкое повышение эффективности производства и инновационное развитие.

В 1996 году было необходимо просто обеспечить страну продуктами. А сейчас, если смотреть по ситуации на мировых рынках, то наш АПК – это уже источник поступления валюты. Оправдались ли ставки, сделанные на те пункты, на те вопросы?

Каждая программа решала задачи конкретного отрезка времени. Если взять первую программу, 1996 года, там стояла очень жесткая задача. До этого наблюдался колоссальный спад производства. К 1995 году валовой внутренний продукт страны упал на 35% по отношению к 1990 году. Поэтому задача этой программы – остановить спад, стабилизировать экономику и получить прирост.

Во втором пятилетии, когда первую задачу решили, мы уже пришли на безэмиссионый путь развития. И этот приоритет переходит из пятилетия в пятилетие. И остается приоритетом на новую пятилетку.

Ставка на сельское хозяйство оправдала себя?

Безусловно. Во-первых, это важнейший элемент экономической безопасности страны, во-вторых, в нашей зоне не заниматься аграрной деятельность было бы огромной глупостью. В-третьих, что во всем мире испытывается колоссальный дефицит продовольствия. Очень важно, что в этих условия, например, в непростых погодных условиях этого года, мы имеем хорошие запасы с прошлых лет. Получили хорошие запасы в этом году. И мы можем не только удовлетворить потребности нашего населения, но и делать определенный бизнес на продовольствии.

Не секрет, что человека больше всего заботит личное благополучие. И особенно увеличение зарплаты. К концу этого года мы должны достичь, как известно, в среднем 500$. И если следовать логике развития, то это не предел. Каков Ваш прогноз по дальнейшему росту благосостояния белорусов?

Ценность такого форума, как Всебелорусское народное собрание, состоит в том, что он является площадкой для обсуждения для всех категорий населения. Это же касается и благосостояния. Да, действительно, в декабре месяце просматривается, что средняя зарплата у нас будет $500. Конечно, это не предел. Если мы на следующее пятилетие предполагаем рост валового внутреннего продукта, а для этого есть все основания и расчеты, где-то на уровне 62-67%, то вы понимаете, что если растет объем ВВП, то соответствующим образом растет и зарплата. $500 – это начало для нормальной работы по улучшению благосостояния населения.

Ваши ожидания от предстоящего Всебелорусского народного собрания.

Это очень полезное и эффективное мероприятие. Потому что основные положения, программы разрабатывают ученые, специалисты. И при таких разработках всегда есть опасность, что эта программа может носить в какой-то мере кабинетный характер. А когда эти документы выносятся на всенародное обсуждение, то эта опасность уходит. Практика показывает, что выступающие затрагивают самые разнообразные сферы, проблемы, которые в дальнейшем разработчиками обобщаются, изучаются. И идет доработка программы. Поэтому я жду активной и плодотворной работы IV Всебелорусского народного собрания.