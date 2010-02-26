Ректор Белостокского университета (Польша): Приезжают студенты со всей Польши, которые раньше и не знали, что существует белорусский язык

Звание «Почетного профессора» Гродненского госуниверситета получили ученые из Литвы, России, Германии и Польши. Церемония вручения прошла в рамках празднования 70-летия учебного заведения.

Ректоры еще четырёх зарубежных вузов, с которыми гродненцы тесно сотрудничают многие годы, удостоены «Медали за заслуги перед университетом». Среди награжденных и руководитель Белостокского вуза. Высокого знания он удостоен за плодотворную работу по налаживанию тесных культурных и научных связей между Подлясским воеводством Польши и Гродненской областью.

Ежи Никитарович, ректор Белостокского университета (Польша):

Я со своей стороны возрождаю белорусистику в Белостокском университете. В этом году мы набираем всех желающих изучать белорусский язык и культуру. Вы знаете, приезжают студенты со всей Польши, которые раньше и не знали, что существует белорусский язык.

Ежи Никитарович выразил уверенность в том, что искусственно нагнетаемая ситуация вокруг Союза поляков Беларуси, вышедшая на международный уровень двухсторонних отношений между Польшей и Беларусью разрешится.

Ежи Никитарович, ректор Белостокского университета (Польша):

Есть у нас такая теория позитивной дезинтеграции. Сначала можно поспорить, чтобы потом согласиться. Мы в университете это так понимаем и думаем, что скоро все проблемы решатся. У нас нет другого выхода, мы соседи. Я считаю, что должен быть диалог, совместные уступки. Если мы даже не соглашаемся друг с другом, всё равно должны встречаться, разговаривать и искать решения вопросов.