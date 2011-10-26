Ректор Белорусского государственного медуниверситета: К нам едут учиться даже из США

Развитие медицины остается одним из главных приоритетов для Беларуси. Это отметил 25 октября премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, посещая Белорусский государственный медицинский университет.

Белорусский государственный медицинский университет в 2011 году отмечает 90-летие. Помимо подготовки кадров, медуниверситет занимается наукой по ведущим направлениям – от кардиологии до педиатрии. Перспективной здесь считают генетику.

В вузе обучаются почти семь тысяч студентов. Из них более тысячи – иностранные. Университет постоянно наращивает экспорт образовательных услуг. В нынешнем году он превысит три миллиона долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Студенты с удовольствием едут к нам на обучение из стран ближнего и дальнего зарубежья, начиная от Европы, Ближнего Востока и даже Соединенных Штатов Америки.

Белорусский государственный медицинский университет на сегодняшний день может осуществлять подготовку кадров по всем специальностям практического здравоохранения.

У нас в планах – строительство учебно-лабораторного корпуса. В этом году мы приняли замечательное общежитие.