Рекордно низкая температура зафиксирована в Гродно

Сегодня ночью столбик термометра опустился до минус 25 градусов. Коммунальных катаклизмов в регионе удалось избежать. Все службы работали в усиленном режиме.

Первые пострадавшие от сильного мороза в ожоговое отделение стали поступать уже с утра. Еще в хорошем настроении после новогодних праздников этот мужчина и не заметил, как до трех часов ночи пролежал в снегу. Врачи говорят, родился в рубашке. Еще бы несколько минут на морозе – и ампутации не избежать.

Ян Козловский, пострадавший:

– Вино, водка, все было. Ну а потом шел, упал и отморозил немножко ручки.

Корреспондент СТВ:

– Что можете посоветовать другим?

Ян Козловский:

– Очень много не пить.

Виктор Головня, заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи Гродно:

– Пострадавший был в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Сейчас его состояние ближе к удовлетворительному. Но, ему придется иметь проблемы с дальнейшими результатами обморожения, которое он сегодня заработал ночью.

Жертвами холодов сегодня стали и многие водители. Значительная часть автомобилей просто не тронулась с места. Замерзло дизельное топливо или подвел старый аккумулятор. Многие воспользовались городским транспортом. Здесь перебоев не было. Городской автопарк заранее перешел на особый режим работы.

Дмитрий Апанович, начальник отдела перевозок Автобусного парка №1 Гродно:

– При понижении температуры, дополнительно планируются водители, которые прогревают автобусы. Вчера был выходной день и много автобусов планово не выходило. Соответственно машины, которые были в гараже, прогревались.

В связи с резким похолоданием специальные бригады коммунальных служб несли усиленное дежурство. Несмотря на ощутимый минус, ЧП не произошло, все теплотрассы мороз выдержали.

Как обещают синоптики, сегодняшнее резкое понижение температуры, а в Гродно она достигала -25 градусов, это пик холодов в январе. Уже к выходным столбик термометра начнет подниматься. А на рождественские праздники возможна даже плюсовая температура.