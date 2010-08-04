Реконструкцию исторического центра Минска обещают завершить к 2013 году

Глобальные восстановительные работы развернулись в Верхнем городе. Здесь уже идет реставрация зданий бывшего Бернардинского монастыря.

К концу этого года завершат работу над архитектурным проектом по воссозданию Минского замчища. В ближайших планах и реконструкция жемчужины исторической части столицы – Троицкого предместья. Здесь восстановят мостовую и уличное освещение в стиле 18 века.

Михаил Жих, главный инженер предприятия «Мінская спадчына»:

– Предполагается в Раковском предместье часть улицы Раковской и улицы Освобождения сделать пешеходными. То есть максимум удобств для того, чтобы турист не был стеснен проблемами современного транспортного сообщения. Поскольку превратить историческую среду в автостоянку – это недопустимо, это грозит обветшанием и старением памятников архитектуры.