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Реконструкция театра оперы и балета должна завершиться к концу года

21 марта 2008 11:46
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Такое поручение дал Президент Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился сегодня с ходом реконструкции здания.

В ответ на просьбу увеличить количество строителей на полтысячи человек, президент сказал, что дополнительные силы будут, главное - уложиться в отведенные сроки.   
 
В ноябре должны завершиться работы по благоустройству территории  вокруг театра оперы и балета. Здесь разместятся фонтаны и скульптурные композиции. А памятник белорусскому поэту Максиму Богдановичу будет перемещен с главной аллеи ближе к улице, названной в честь  поэта. Это предложение Президент одобрил. 

Планируется, что премьера спектакля на новой сцене обновленного театра состоится в начале марта 2009 года.

# общество # Большой театр оперы и балета в Минске

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