Реконструкция театра оперы и балета должна завершиться к концу года

Такое поручение дал Президент Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился сегодня с ходом реконструкции здания.

В ответ на просьбу увеличить количество строителей на полтысячи человек, президент сказал, что дополнительные силы будут, главное - уложиться в отведенные сроки.



В ноябре должны завершиться работы по благоустройству территории вокруг театра оперы и балета. Здесь разместятся фонтаны и скульптурные композиции. А памятник белорусскому поэту Максиму Богдановичу будет перемещен с главной аллеи ближе к улице, названной в честь поэта. Это предложение Президент одобрил.

Планируется, что премьера спектакля на новой сцене обновленного театра состоится в начале марта 2009 года.

