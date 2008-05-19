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Реконструкция столичного зоопарка на контроле городских властей

19 мая 2008 10:50
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Сроки строительных работ не должны быть затянуты. Сейчас идет первый этап реконструкции. Завершается возведение вольеров для хищников и новой конюшни на 20 лошадей.

Сразу после этого специалисты приступят к строительству экзотариума – огромного вольера с 7-метровым водопадом. Здесь животные будут обитать в атмосфере настоящего тропического леса. На период реконструкции зоопарк продолжает принимать посетителей. Поэтому, по мнению столичной мэрии, важно не забывать о благоустройстве территории и организации торговли.
# общество

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