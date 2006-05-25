Реконструкция столичного парка Челюскинцев затягивается

Первый этап реконструкции строители обещали завершить к маю. Сделана лишь часть работы.

Это приносит неудобства не только посетителям парка: отдыхающие, не покупая билета, могут продолжить прогулку... по Ботаническому саду. При этом не так страшен урон в денежной выручке, как воровство редких растений.

Дело в том, что ограждения, отделяющие эти два учреждения, разобраны. Когда установят новые - не известно. Эта ситуация беспокоит как специалистов Ботанического сада, так и администрацию парка. Только строители не торопятся.

Вторая проблема - места общественного пользования. Обновили пока только два здания. Этого мало. Особенно в выходные. Не спасают даже биотуалеты. Не ведутся работы и на корпусе нового административного здания. Строители обещают вернуться к его возведению не раньше осени.

Между тем, аттракционы в парке работают. В основном, это развлечения, принадлежащие частникам. Единственный аттракцион, купленный самим парком, - <Гуси - лебеди>. Правда, его только начинают монтировать.