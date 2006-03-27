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Реконструкция столичного Детского хирургического центра начнется в апреле

27 марта 2006 12:25
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В частности, во время реконструкции будут полностью обновлены оснащение и коммуникации операционного блока. Капитальный ремонт пройдет в отделениях общехирургического профиля и в отделении реанимации и интенсивной терапии. На период реконструкции юные пациенты никуда переезжать не будут. Ремонт операционных, которых сегодня четыре, будет проходить поэтапно. Общая реконструкция Детского хирургического центра завершится в 2007 году.
# общество

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