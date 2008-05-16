Прямой эфир

Реконструкция пересадочного узла столичного метрополитена должна быть завершена к 1 сентября

16 мая 2008 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такое решение приняли городские власти на оперативном совещании в мэрии. Между тем, дата запуска строительных работ напрямую зависит от генерального подрядчика. По принятому проекту, строительство новых лент будут вести круглосуточно. Старые три заменят на новые четыре, что позволит в час пик увеличить пропускную способность до восьми тысяч человек и обеспечить безопасность и комфорт. Станцию метро "Октябрьская" закроют. Посадка и высадка пассажиров здесь производиться не будет. Эти неудобства компенсирует бесплатный автобусный маршрут от площади Независимости до площади Победы.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
16 мая 2008 10:45

Поликлиники Минска переходят на летний режим работы

16 мая 2008 10:44

В професионально-технических училищах столицы стартовала вступительная компания

15 мая 2008 16:49

В поселке Мачулищи под Минском уже вторые сутки нет воды