Реконструкция Национального Академического Большого театра оперы и балета Беларуси должна быть завершена до 20 февраля

Такую задачу сегодня поставил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский во время посещения театра. В обновлённом здании уже выполнен монтаж оборудования сцены. Она будет состоять из 20 отдельных площадок, каждую из которых можно наклонять под разными углами, поднимать или опускать. Теперь очередь дизайнеров: необходимо подобрать мебель и декор. Напомню, реконструкция главного театра страны началась в 2006 году. На эти цели уже израсходовано более 230 миллиардов рублей. Первых посетителей театр оперы и балета должен принять в первой половине марта.