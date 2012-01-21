Реконструировать существующую ферму в Беларуси в 4 раза дешевле, чем построить новую

Новости Беларуси, Минская область. До конца года только в Минской области реконструируют более 350 молочно-товарных ферм. Впрочем, такая задача стоит в нынешнем году перед каждым хозяйством республики. Это одно из поручений Президента. Причем каждая такая ферма должна быть оборудована по современным технологиям.



Сельское хозяйство всегда на особом счету у государства. 21 января руководители Минской области оценивали ход выполнения поручения главы государства, данное в конце 2011-го. Каждое хозяйство в течение года должно реконструировать одну молочно-товарную ферму. Чиновники отправились в Любанский район, которые одним из первых начал реализацию проекта.



Ольга Николаевна уже 43 года работает в хозяйстве, на ее счету не одна модернизированная ферма. А в этом году руководитель и вовсе разработала ноу-хау – применила на крыше прозрачный шифер. Теперь свет не включается ни на минуту: экономия и бережливость.



Ольга Чижик, управляющий сельскохозяйственным филиалом «Городятичи» ОАО «Любанский райагросервис»:

Три последних года мы занимаемся реконструкцией ферм для того, чтобы увеличить валовую продукцию и для того, чтобы улучшить финансовое положение хозяйства. За 2010 год сделали реконструкцию одной фермы, а за 2011-й – двух.



Чтобы получить качественное молоко, нужны соответствующие условия. Только в этом году во всем регионе планируют реконструировать более 350 ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При том, что поставлена задача удешевления строительства и оптимизации расходов. Практика показала: там, где есть хозяин, который не ждет дотаций, а трудится сам, есть и подвижки.



Вадим Толкач, директор ОАО «Чырвоная змена» им. К.И. Шаплыко»:

При существующей поддержке несложно. Если даже говорить о возврате каких-то денег, то этот проект окупится за 10 месяцев той продукцией, которую мы произведем. Это порядка 7 миллиардов за год получим, а затрат на эту ферму – 5,7 миллиардов.



Масштабная реконструкция позволит перейти от вопросов продовольственной безопасности к активному росту экспорта молока. Спрос на внешних рынках неизменно высокий и даже выше наших возможностей. К чему хозяйства пока не готовы.



Александр Замжицкий, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

Мы увеличим объемы производства молочной продукции и объемы поставок за рубеж, чтобы не просто молоко как сырье уходило за границу, а уезжали продукты с высокой добавленной стоимостью. Сегодня мы учим всех и сами учимся считать деньги, сегодня надо зарабатывать.



Фермы преобразятся не только внешне. Вместо устаревших деревянных построек появятся современные помещения с доильными залами и новым оборудованием, благодаря чему улучшится и качество молока.



Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Рабочие кабинеты руководителей хозяйств в Любанском районе находятся на ферме, и кругом этой фермы кипит работа. И не только на ферме – в населенных пунктах.

Я считаю, что те задачи, которые стоят перед нами, уже начали выполняться и будут выполнены.



Реконструировать существующую ферму в четыре раза дешевле, чем построить новую. На сегодня в области нет ни одной хозяйства, где работали бы по старинке. На поддержку строительства направлены и резервы облисполкома. Фермы получают цемент и лесоматериалы со скидкой. Всего же в Беларуси более тысячи комплексов по производству молока обретут новую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.