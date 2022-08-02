«Рекомендую по всей стране». Какое хозяйство Лукашенко поставил в пример мядельским фермерам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По молочно-товарному комплексу. Мы смотрели в Слуцке – идеально. Я уже рекомендую по всей стране. Туда поехали люди смотреть – идеально. Потому что конструкции произвести не проблема. Недорогие, сам комплекс недорогой, хозспособом построенный. Что больше надо, откормочник? Телятник из старых помещений хороший. Только не надо там железобетонные стойла делать для теленочка, он там даже смотреться не будет. Там надо легкие какие-то конструкции, может быть, я бы дальше делал металлические какие-то заборчики, чтобы легко было дезинфекцию провести. Зачем для теленка? Он решил так, это его дело, но это очень хороший результат.

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