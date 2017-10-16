«Рекомендую оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями»: МЧС проводит акцию «За безопасность вместе»

Несчастные случаи в жилом секторе и на производстве из-за неисправных печей и электропроводки – не редкость. Для того, чтобы снизить печальную статистику, спасатели делают акцент на профилактике.

Новости Беларуси. «За безопасность вместе». МЧС Беларуси 16 октября объявило о старте акции, которая традиционно сопровождает начало отопительного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Турчин, заместитель начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: Посещено более миллиона домовладений, квартир в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, проинструктировано более полутора миллиона человек.

Я рекомендую, дабы обезопасить себя, если есть соседи, которые ведут асоциальный образ жизни, оборудовать свои квартиры автономными пожарными извещателями.

К слову, такие акции приносят результаты. Как отмечают в МЧС, благодаря профилактике число пожаров и погибших на них ежегодно снижается.