Рекламу гадалок запретят

Белорусские парламентарии готовятся к весенней сессии. Депутам предстоит обсудить около 30 законопроектов. Изменения коснутся сфер науки, образования, национальной безопасности и других.
Так, со вступлением в силу закона об оказании психологической помощи, будущим работникам придется потрудиться над своей биографией. Высшее образование, отсутствие судимости, положительные отзывы с прежнего места работы – это не весь список требований.
Олег Величко, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи:
В этой сфере деятельности надо навести порядок. Мы четко прописываем, кто должен и может заниматься оказанием психологической помощи. С принятием этого закона гадалки и различные шарлатаны не появятся в нашей прессе, на телевидении и им в принципе будет запрещена деятельность.
Речь шла сегодня и о развитии сотрудничества с коллегами из других стран. В частности с парламентским измерением Совета стран Балтийского моря. В эту международную организацию входит 11 стран. Беларусь имеет статус спецприглашенного.
Депутатам предстоит решить и судьбу призывников. Одно из положений этого законопроекта – отмена отсрочки для студентов-заочников.