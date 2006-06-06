Реклама на улицах города больше не будет шуметь, ослеплять и раздражать

Новые требования к размещению наружной рекламы вступают в силу с 6 июня. Положением предусмотрены более жесткие требования к внешнему виду и содержанию бигбордов, плакатов и вывесок. Они не должны мешать дорожному движению и вообще создавать неудобства гражданам. Кроме того, значительно упрощается жизнь распространителей рекламы. Теперь с ними будут работать по принципу <одного окна>. Отныне, чтобы получить разрешение на размещение рекламы, нужно обратиться лишь в местный орган власти. А на все согласования теперь отводится не три, а два месяца.