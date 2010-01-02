Реклама лишь усиливает интерес к телесериалам

Вызывающие, как правило, раздражение перерывы на рекламу во время любимых телесериалов лишь усиливают наслаждение от «мыльных опер». К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета на основе эксперимента с несколькими группами зрителей.

По утверждению психолога, специалиста по маркетингу Лейфа Нельсона, периодическое отключение от канвы липучих сериалов помогает поддерживать к ним постоянное внимание и интерес сообщает NEWSru.com со ссылкой на Daily Telegraph.

Исследуемые смотрели как демонстрировавшиеся непрерывно, так и прерываемые рекламой ленты, и всякий раз участники последнего эксперимента, которым очень не нравились «посторонние назойливые кадры», получали все же большее удовольствие от просмотра. Подобный же результат отмечен и при демонстрации анимационных лент и документальных о природе. Причем, перерывы, как выяснили ученые, не обязательно могут быть рекламными. Любое временное произвольное прерывание фильмов оказывает такой эффект на телеаудиторию.

На основе подобной реакции исследователи пришли к выводу о том, что паузы и являются ключом к наслаждению. По мнению Нельсона, зрители «адаптируются» к телезрелищу и наслаждение, как правило, снижается, а перерывы помогают предотвратить это.

Однако, как считает ученый, этот «эффект не работает» в отношении сложных, остросюжетных и динамичных лент, к которым зрители не теряют интерес во время всего показа.