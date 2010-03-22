Рэканструкцыю храма Уваскрэсення Хрыстовага завяршаюць у Клецку
Сёння тут адрамантаваны дах і сцены, разгорнута работа па рэканструкцыі вежаў. Рэстаўрацыяй займаюцца мясцовыя будаўнікі.Ужо асвоена больш за 370 мільёнаў рублёў. Амаль трэць сродкаў – з раённага бюджэту. Грошы збіраюць вернікі. Пералічваюць сродкі арганізацыі і прадпрыемствы. Нягледзячы на рамонтыя работы, службы ў храме не прыпыняліся. Шмат вернікаў прыходзяць у апошнія тыдні вялікага посту. Прыхаджане мараць пра багатае ўбранства храма. На гэта – патрэбны сродкі. Іх шукаюць.