Рэканструкцыю храма Уваскрэсення Хрыстовага завяршаюць у Клецку

По факту массового отравления детей в Пинске возбуждено уголовное дело

В минувшие выходные более 80 малышей яслей-сада были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. В городе уже работает специальная комиссия. Предварительная версия отравления – нарушение санитарных правил при приготовлении пищи.