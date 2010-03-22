Прямой эфир

Рэканструкцыю храма Уваскрэсення Хрыстовага завяршаюць у Клецку

22 марта 2010 21:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сёння тут адрамантаваны дах і сцены, разгорнута работа па рэканструкцыі вежаў. Рэстаўрацыяй займаюцца мясцовыя будаўнікі.Ужо асвоена больш за 370 мільёнаў рублёў. Амаль трэць сродкаў – з раённага бюджэту. Грошы збіраюць вернікі. Пералічваюць сродкі арганізацыі і прадпрыемствы. Нягледзячы на рамонтыя работы, службы ў храме не прыпыняліся. Шмат вернікаў прыходзяць у апошнія тыдні вялікага посту. Прыхаджане мараць пра багатае ўбранства храма. На гэта – патрэбны сродкі. Іх шукаюць.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 марта 2010 21:53

67 год таму фашысты знішчылі Хатынь

22 марта 2010 21:52

По факту массового отравления детей в Пинске возбуждено уголовное дело

22 марта 2010 21:52

Уникальные вековые деревья Гомельского парка под угрозой заражения растением-паразитом